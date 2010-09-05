"Новая Галичина" раздаст школам 50 портретов Шухевича

Активисты общественной организации «Новая Галичина» начали акцию по передаче школам Ивано-Франковска портретов национальных героев Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе общественной организации «Новая Галичина».

Поводом для проведения акции стало то, что в новые школьные учебники по истории по инициативе Министерства образования и науки были внесены правки, которыми «искажены факты по истории Украины». В частности, “из содержания учебников Минобразования потребовало изъять Героев Крут, Украинских Сечевых Стрельцов, освободительную борьбу УПА в годы Второй мировой войны, общественно-политические события в Украине начала ХХІ века”, - подчеркнули в общественной организации.

«Переписывая историю, мы так или иначе перепрограммируем будущее Украины, - отметил лидер «Новой Галичины» Павел АНДРУСЯК. - Сегодня в Украине началась война с мертвыми, которая является, в сущности, войной с будущими поколениями». По его словам, «Новая Галичина» сделала первый символический шаг – изготовила портрет командира, генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича. Ведь именно его портрет изъят из учебника «Вступление к истории Украины» для 5 класса, добавил П.АНДРУСЯК.

Всего изготовлено 50 портретов Р.Шухевича, которые будут переданы во все школы Ивано-Франковска (в городе 26 школ – УНИАН).

Кроме того, активисты «Новой Галичины» планируют подготовить целый ряд портретов героев освободительных движений.