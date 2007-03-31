«Черкассыгаз» пытались захватить рейдеры (фоторепортаж)

Сегодня в 4.38 группа в количестве около 40-50 лиц в масках, вооруженных, в том числе огнестрельным оружием, совершили попытку рейдерского нападения на помещение ОАО «Черкассыгаз», сообщили УНИАН в пресс-центре НАК “Нафтогаз Украины”.

В сообщении говорится, что, угрожая оружием, нападающие заблокировали 10 охранников ГП «Нафтогаз-безопасность», которые не были вооружены, захватили двор предприятия, а впоследствии ворвались к административное здание ОАО, на втором этаже которого находился председатель правления предприятия Дмитрий ЧИРИЧ, другие должностные лица ОАО «Черкасыгаз» и НАК «Нафтогаз Украины».

Внутренняя охрана административного здания ОАО «Черкассыгаз» остановила нападающих только на втором этаже, непосредственно перед приемной председателя правления, отмечается в сообщении. Первый этаж админздания был захвачен нападающими, помещению причинен значительный ущерб – разбиты окна, двери, стены, мебель, одни из входных дверей прострелены. Нападающие применяли во время нападения слезоточивый газ типа «Черемуха».

Как сообщает пресс-центр “Нафтогаза Украины”, наряд милиции в составе двух милиционеров, который был вызван сотрудниками «Черкассыгаз» непосредственно после начала нападения (в 4.40), прибыл на место происшествия, по рации пригласил подкрепление, и только после этого нападающие отступили до прибытия основных сил милиции.

Пресс-центр сообщает, что среди нападающих были замечены и сняты видеокамерой отстраненный и.о. председателя правления «Черкассыгаз» Сергей ЧЕРНИКОВ и народный депутат Петр КУЗЬМЕНКО (БЮТ, раньше входил в депутатскую группу Богдана ГУБСКОГО «Единая Украина»). После захвата внутреннего двора С.ЧЕРНИКОВ, П.КУЗЬМЕНКО и О.КОЖЕДЕРОВ (причастный к нескольким предыдущим попыткам рейдерского захвата «Черкассыгаз») зашли во двор предприятия и некоторое время находились там.

Приблизительно в 6.30 на одной из автозаправочных станций в Черкассах силами УМВД в Черкасской области был задержан автобус с 16 лицами, которые в ходе предварительного опроса признали свою причастность к событиям на ОАО «Черкассыгаз». На данное время задержанные допрашиваются работниками милиции.

Как говорится в сообщении пресс-центра, НАК «Нафтогаз Украины» сегодня не владеет информацией о “трех ключевых вопросах, касающихся сегодняшней попытки рейдерского захвата ОАО «Черкассыгаз», а именно:

1. Что делал в составе группы вооруженных рейдеров в масках сегодня в 4.30 утра во дворе ОАО «Черкассыгаз» народный депутат Украины от БЮТ Петр КУЗЬМЕНКО?

2. Как появление в группе рейдеров экс-руководителя «Черкассыгаз» С.ЧЕРНИКОВА и депутата от БЮТ П.КУЗЬМЕНКО соотносится с вчерашним заявлением пресс-службы Б.ГУБСКОГО о том, что отстраненное руководство «Черкассыгаз» будет добиваться восстановления на работе исключительно правовыми методами?

3. Почему Государственная служба охраны (ГОС) МВД Украины своевременно не предоставила сотрудников милиции для охраны ОАО «Черкассыгаз», хотя вчера днем получила соответствующее ходатайство как от ОАО «Черкассыгаз» (прилагается), так и от НАК «Нафтогаз Украины»?

4. Не будут ли отпущены (под подписку о невыезде и тому подобное) до полного расследования дела 16 участников рейдерского нападения на «Черкассыгаз», задержанные УМВД Черкасской области?”.

*** НАК «Нафтогаз Украины» владеет 51% акций ОАО «Черкассыгаз».

30 марта 2007 года НАК «Нафтогаз Украины» возобновил контроль над ОАО «Черкассыгаз», согласно судебному решению и при помощи Государственной исполнительной службы восстановив в должности председателя правления «Черкассыгаз» его легитимного руководителя Д.ЧИРИЧА. Легитимность действий «Нафтогаза Украины» признана УМВД, УСБУ и прокуратурой Черкасской области.

По информации пресс-центра “Нафтогаза Украины”, с середины 2005 года и до 29 марта текущего года управления предприятием фактически осуществляли представители ООО «Укртрансгаз-Сервис», которые в сговоре с бывшим работником «Нафтогаза Украины» Николаем ЯХИМЦЕМ сфальсифицировали документ, который выдали за протокол общего собрания акционеров ОАО «Черкассыгаз» (№1105 от 11.05.05 г.).

По подозрению в совершении ряда преступлений на должности руководителя «Черкассыгаз» М.ЯХИМЕЦ в настоящее время находится в розыске, в отношении трех и.о. председателя правления «Черкассыгаз», которые возглавляли «Черкассыгаз» после М.ЯХИМЦА, возбуждены уголовные дела «по факту».

По информации мэра Черкасс Сергея ОДАРИЧА, депутата Киевсовета Михаила БРОДСКОГО и ряда украинских СМИ, фактический контроль над ОАО «Черкассыгаз» через ООО «Укртрансгаз-Сервис» до последнего времени осуществлял народный депутат Б.ГУБСКИЙ, говорится в сообщении пресс-центра НАК “Нафтогаз Украины”.