Регионалы окопались в Мариинском парке минимум на две недели

Сторонники коалиции планируют оставаться в палатках в Мариинском парке возле Верховной Рады на протяжении двух недель.

Об этом они сказали, отвечая на вопрос журналистов.

На вопрос, почему именно две недели, отвечают: "Такое распоряжение", не уточняя при этом, кто именно его выдал.

По оценкам корреспондента "Украинской правды", в парке установлены около 70 палаток.

Их жители заверяют, что имеют разрешение на установление. Вместе с тем они не могут его показать, поскольку, по их словам, разрешение находится у руководителя группы, который сейчас находится на митинге на Европейской площади.

По состоянию на 15:20 на митинге собралось уже больше 10 тысяч человек. Они заполнили саму Европейскую площадь, а также прилегающие стороны. В то же время, по предыдущей информации правоохранительных органов, в митинге принимают участие 37 тысяч человек.

Украинская правда