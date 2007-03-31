Регионалы окопались в Мариинском парке минимум на две недели
Говорят, "такое распоряжение"
Сторонники коалиции планируют оставаться в палатках в Мариинском парке возле Верховной Рады на протяжении двух недель.
Об этом они сказали, отвечая на вопрос журналистов.
На вопрос, почему именно две недели, отвечают: "Такое распоряжение", не уточняя при этом, кто именно его выдал.
По оценкам корреспондента "Украинской правды", в парке установлены около 70 палаток.
Их жители заверяют, что имеют разрешение на установление. Вместе с тем они не могут его показать, поскольку, по их словам, разрешение находится у руководителя группы, который сейчас находится на митинге на Европейской площади.
По состоянию на 15:20 на митинге собралось уже больше 10 тысяч человек. Они заполнили саму Европейскую площадь, а также прилегающие стороны. В то же время, по предыдущей информации правоохранительных органов, в митинге принимают участие 37 тысяч человек.