Люди Луценко едут в Киев

Поддержать акцию оппозиции в Киев прибывают люди из Львова – в субботу утром они на 5 автобусах отправились в столицу.

Преимущественно это представители гражданского движения "Народная самооборона", которую возглавляет экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, сообщает канал.

Они говорят, что видят в Луценко "будущее Украины" и заверяют, что расположенных поехать в Киев могло быть больше, но из-за недостатка времени в столицу приедут всего 200 людей. После акции оппозиции, уже вечером они возвратятся во Львов.

Как известно, оппозиционные лидеры призывают своих приверженцев выйти на Площадь Независимости вопреки решению Шевченковского суда столицы.

По подсчетам оппозиционеров, поддержать их также придут почти 100 тысяч единомышленников.

Вместе с тем, по сообщению пресс-службы МВД, на 10.00 31 марта из регионов в Киев прибыло 275 автобусов с более 9 тысячами человек. Можно ожидать прибытия 282 автобусов, на которых в столицу доставят больше 10 тысяч граждан.

Больше 3,1 тысяч лиц прибыли в Киев на 11 поездах. По информации МВД, можно ожидать прибытия 22 поездов с 4,8 тысячами участников акций.

Украинская правда