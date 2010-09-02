В Ровно почтили память ветеранов Второй мировой войны

В Ривне представители местной власти и общественности торжественно отметили 65-ю годовщину окончания Второй мировой войны и почтили память ее ветеранов.

Как передает корреспондент УНИАН, венки и цветы в этот день были возложены к военному мемориальному комплексу кладбища «Дубенское».

Здесь же был зажжен и Вечный огонь в память о погибших на войне. Над могилами воинов прозвучали военный салют и гимн Украины.

В митинге и в возложении венков приняли участие, в частности, председатель облгосадминистрации Василий БЕРТАШ, председатель Ривненского городского совета Организации ветеранов Украины Александр АБУШЕВИЧ, заместитель председателя облсовета Валентин КРОКА, городской председатель Ривне Владимир ХОМКО.

Представители власти заверили ветеранов, что приложат все усилия, чтобы облегчить им социально-бытовые условия и выполнить все мероприятия, вытекающие из областной программы «Ветеран», и предусмотренные Указом Президента в рамках проведения Года ветеранов в Украине.