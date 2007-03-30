Народные депутаты останутся охранять Майдан ночью

Митинг оппозиционных сил состоится завтра на Майдане Независимости, несмотря на запрет Шевченковского районного суда. Об этом в РБК-Украина заявил народный депутат от фракции "Наша Украина" Давид Жвания. По его словам, суд принял неверное решение, "потому что были соблюдены все процедуры при получении разрешении на проведение митинга. Д.Жвания убежден, что мэр Киева Леонид Черновецкий инициировал соответствующий иск. Его также удивляет то, что столичная власть делает преграды только оппозиционным силам.

Нардеп также сообщил, что он сопровождает автомобили, которые везут оборудование для сцены, потому что инспекторы ГАИ, по его словам, избирательно останавливают машины с оборудованием и переписывают их номера.

Д.Жвания отметил, что при необходимости, он и нардепы, которые сейчас дежурят на Майдане, проведут сегодняшнюю ночь возле сцены, чтобы не допустить провокаций.