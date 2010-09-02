Шимпанзе Джони протянул в киевском зоопарке меньше месяца

В Киевском зоопарке вчера вечером умер шестилетний самец шимпанзе Джонни, недавно попавший в зоопарк.

Об этом УНИАН сообщили в Инициативной группе спасения Киевского зоопарка.

Место, откуда прибыла обезьяна, занесенная в Международную Красную книгу и входящая в первое приложение СИТЕС, администрация зоопарка озвучить отказалась, отметили в Инициативной группе.

В пресс-службе Киевского зоопарка УНИАН информацию о смерти шимпанзе не подтвердили и не опровергли, пообещав ”уточнить и сообщить в ближайшее время”. Однако позже дозвониться до представителей зоопарка так и не удалось.

Как сообщалось, 26 августа этого года пресс-служба Киевского зоопарка заявила, что коллекция приматов столичного зверинца пополнилась еще одним питомцем - молодым самцом шимпанзе по кличке Джонни. Откуда был привезен шимпанзе не указывалось, но отмечалось, что ему всего шесть лет, что по меркам шимпанзе является весьма юным возрастом.

Планировалось, что две молодые самки, которые живут в зоопарке, и новый самец создадут семейную группу, которая даст в будущем потомство.

В информации зоопарка говорилось, что Джонни будет проходить карантин, который ориентировочно продлится до 3-5 сентября. По состоянию на 26 августа Джонни перенес огромное количество анализов и исследований. Были проведены все основные лабораторные исследования. Состоянием нового питомца специалисты-ветеринары были довольны.

Шимпанзе - вид обезьян, находящийся под угрозой вымирания. Взрослые особи в дикой природе весят около 40-65 килограмм, а рост самцов может составлять 160 сантиметров.