Тайна Киевгорстроя: исчезли покупатель, регистратор и хранитель акций

Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) пока не удалось проверить покупателя, регистратора и хранителя акций «Киевгорстроя» в связи с отсутствием их по указанным адресам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ГКЦБФР Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.

По его словам, представители комиссии четыре раза появлялись по указанному адресу покупателя 80% «Киевгорстроя» «Финансовой компании «Новый регион», однако им так и не удалось пообщаться с ее сотрудниками, поскольку согласно вывешенному на офисе компании объявлению все они находятся в отпуске.

Д.ТЕВЕЛЕВ сказал, что представителям комиссии также не удалось найти по указанным адресам регистратора «Киевгорстроя» компанию «Адрем» и хранителя «Фондовый союз «Украина». Комиссия планирует открыть дела о нарушениях на рынке ценных бумаг по фактам отсутствия данных компаний, являющихся субъектами фондового рынка по указанным адресам.

По информации председателя ГКЦБФР, комиссия окончила проверку самого «Киевгорстроя», а также предыдущего регистратора компании «Терминал-реестр».

Как отметил Д.ТЕВЕЛЕВ, проверкой было установлено отсутствие фактов отчуждения акций компаний, входящих в состав «Киевгорстроя».

В то же время, по его словам, данная проверка выявила ряд нарушений при продаже 80-процентного пакета акций «Киевгорстроя». В частности, в комиссию не была подана информация о перерегистрации и обездвижении акций «Киевгорстроя», хотя в соответствии с действующим законодательством комиссию необходимо информировать о сделках с пакетами акций, превышающими 10% уставного фонда.

Д.ТЕВЕЛЕВ сообщил, что вызывает также сомнение срок полномочий ряда представителей киевских органов власти, принимающих участие в данной сделке.

По словам председателя ГКЦБФР, выявленные нарушения являются основанием для открытия дела о правонарушениях на рынке ценных бумаг. Он также отметил, что результаты проведенной проверки будут направлены в Кабинет министров Украины, Генеральную прокуратуру, Киевскую горадминистрацию.

Как сообщал УНИАН, пакет акций «Киевгорстроя» в размере 80% уставного фонда был реализован на аукционе на украинской универсальной торговой бирже 27 июня 2009 года за 114 млн. 75 тыс. грн.

Номинальным держателем пакета акций в размере 52 953 730 штук, что составляет 80,0649% от общего количества голосующих акций в уставном капитале АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» по состоянию на 16 августа т.г. является ООО «Фондовый союз «Украина».

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в связи с отказом регистратора в одностороннем порядке от ведения реестра разорвало договор по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ООО «Компания «Терминал-реестр». С 6 августа ведение реестра передано временному реестродержателю ООО «Адрем».

ГКЦБФР своим решением от 6 августа 2010 года на шесть месяцев запретила вносить изменения в системы реестров собственников и системы депозитарного учета акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой». Решение принято по предписанию Генпрокуратуры.

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий при Кабинете Министров Украины поручила 28 июля проверить, кому принадлежат акции «Киевгорстроя», в связи с появившейся в СМИ информацией о смене собственников компании.

12 августа т.г. ГКЦБФР заявила, что проводит проверку АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» на предмет отчуждения им или входящими в его состав компаниями имущества путем смены собственников.

Председатель ГКЦБФР Дмитрий ТЕВЕЛЕВ также пояснил, что действия, в частности, по запрету оборота акций «Киевгорстроя» и ряда других организаций комиссия предпринимала в рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Украины.

В комментарии УНИАН президент «Киевгорстроя» Василий МОЖАР допустил, что 80% акций холдинга, которые находились в собственности Киевского городского совета, проданы группе нерезидентов Украины.

Как говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева о начале производства по делу №11/304 от 20 августа 2010 года, Главное управление коммунальной собственности Киева Киевской городской государственной администрации 29 июля 2009 года продало 52 910 760 простых именных акций (80%) АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» ООО «Финансовая компания «Новый регион».

Согласно документу, Генеральная прокуратура обратилась в суд в интересах Киевского городского совета и Главного управления коммунальной собственности КГГА к ООО «Финансовая компания «Новый регион», ООО «Компания «Терминал-Реестр», ООО «Адрем» о признании недействительным договора № Д-2009/07/29, заключенного 29 июля 2009 года между ГУ коммунальной собственности КГГА и ООО «ФК «Новый регион» о купле-продаже 52 910 760 акций ХК «Киевгорстрой» и применении последствий его недействительности.

В иске также указывается, что ООО «ФК «Новый регион» должно вернуть обязательства (80% акций «Киевгорстроя») по акту приемки-передачи территориальной общине Киева в лице ГУ коммунальной собственности КГГА. При этом регистраторы – ООО «Компания «Терминал-Реестр» и ООО «Адрем» – должны внести записи в системы реестра собственников именных ценных бумаг «Киевгорстроя» о переходе в собственность Киевского горсовета 52 910 760 акций.

Суд считает целесообразным привлечь к участию в деле ХК «Киевгорстрой» в качестве третьей стороны.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.