Охранники полтавского рынка избили телеоператора

В Полтаве охранники рынка «Алмазный» избили телеоператора областной телерадиокомпании «Лтава» Сергея ЗЕЛЕВСЬКОГО.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, в милицию обратился гендиректор ОГТРК «Лтава» Николай ЛЯПАНЕНКО.

«По его словам, оператор вчера ночью возвращался из ночного клуба «Спайдер», где проводил съемку. Он решил срезать путь домой и пошел напрямик через рынок. Там его увидели и остановили охранники. Они спросили, кто он и почему с камерой ходит по рынку, на частной территории. Оператор ответил, что работает на телеканале «Лтава». Со слов избитого, услышав это, охранники якобы вспомнили, что телекомпания показывала «неправильный» сюжет о рынке и избили его», - рассказал Ю.СУЛАЕВ.

Он также отметил, что вчера телеоператор обратился в больницу, снял побои. Переломов и серьезных травм, которые бы угрожали его жизни, нет.

Ю.СУЛАЕВ заявил, что начальник областной милиции Александр РУДЯК взял расследование ситуации под личный контроль.