В Херсонской области ветер сносит крыши и ломает остановки

В селе Каиры Горностаевского района Херсонской области от сильно ветра разрушилась автобусная остановка, в результате чего травмированы 2 местные жительницы.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, 56-летняя женщина получила перелом голени и сотрясение головного мозга, 55-летняя женщина - перелом костей таза и закрытую черепномозговую травму. Пострадавшие находятся в Горностаевской центральной райбольнице в состоянии средней тяжести.

В самом селе Каиры ветром повреждены 3 фидера линии электропередач, повалены 7 электроопор, повреждены крыши школы-интерната и некоторых жилых домов. Электроснабжение в селе было восстановлено в 5-00 2 сентября.

В пгт Горностаевка ветер также повредил крыши некоторых жилых домов и хлебоприемного пункта.

Размер ущерба уточняется.