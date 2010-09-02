Украине прочат «серьезную эпидемию»

В октябре в Украине ожидается серьезная эпидемия гриппа. Первая волна болезней придется на середину сентября. Об этом "Сегодня" рассказал директор Украинского центра гриппа Александр Гриневич.

«Эпидемии гриппа можно ожидать, скорее всего, в конце октября. Все зависит от того, какими будут погодные условия. Но, скорее всего, незначительная волна эпидемии будет уже на второй неделе сентября, а в развитие все это вступит во второй половине октября», - сказал Александр Гриневич.

Как ранее сообщало ИА «НОВЫЙ МОСТ», прошлой осенью и зимой из-за эпидемии гриппа H1N1 в Украине умерли более тысячи человек, а переболело вирусом – свыше 2 млн. В связи с этим, медики призывают делать прививки от гриппа уже сейчас.