Минтранс придумал инспекцию, которая будет контролировать всех

Контролем безопасности на транспорте будет заниматься один орган - Украинская инспекция по надзору за безопасностью на транспорте (Укртрансинспекция). Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, министерство разработало и выносит на общественное обсуждение соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины.

Согласно проекту, Укртрансинспекция является правительственным органом, действующим в составе Минтранссвязи и подчиняется ему.

Укртрансинспекция будет осуществлять государственный надзор за соблюдением требований законодательства, норм и стандартов в сфере транспорта, в частности, относительно обеспечения безопасности перевозок юридическими и физическими лицами, предприятиями, учреждениями и организациями. Она также будет контролировать соблюдение отечественными и иностранными перевозчиками норм международных конвенций и договоров о международном транспортное сообщении.

Правительственный орган будет иметь право проводить технические расследования транспортных происшествий, осуществлять анализ причин, по которым они произошли, вести учет таких событий и проводить меры для предотвращения их повторения.

Кроме того, Укртрансинспекция будет осуществлять надзор за сертификацией в сфере транспорта, согласовывать проекты технических условий и регламентов, норм, стандартов на транспортные средства, подвижной состав, проекты строительства новых и реконструкции существующих объектов транспортной инфраструктуры и т.д.

Предполагается, что Укртрансинспекция выступит правопреемником Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте и Главной государственной инспекции Украины по безопасности судоходства, которые будут ликвидированы.

Как отмечают в министерстве, созданию единой Укртрансинспекции будет предшествовать значительная работа. В установленном законодательством порядке будут проведены мероприятия по ликвидации Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте и Главной государственной инспекции Украины по безопасности судоходства.

Министерство финансов, в свою очередь, должно предусмотреть финансирование для содержания инспекции за счет общего фонда государственного бюджета отдельной строкой.