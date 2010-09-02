МИД просит студентов изучать восточные языки

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО попросил преподавателей Института международных отношений Киевского национального университета им. Т.Шевченко больше внимания уделять изучению студентами иностранных языков.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления перед первокурсниками института К.ГРИЩЕНКО сказал: “Сегодня иногда кажется, что поколение тех, кому за 50, в свое время отдавало больше усилий изучению иностранных языков, чем иногда кажется по результатам полученных знаний от студентов, которые только окончили высшие учебные заведения. В закрытой системе Советского Союза люди стремились через язык найти свое место в мире. Для того чтобы быть адекватными современным вызовам, нужно знать не один, а несколько языков на действительно профессиональном уровне. Я бы очень просил ректора, чтобы оценки выставлялись за языки реальные”.

Министр отметил, что нынешние студенты начинают свою учебу именно в то время, когда и Украина начинает качественно новый этап своего развития. “На фоне общих внутригосударственных изменений происходит серьезная трансформация принципов украинской внешней политики. Мы уже качественно изменили дух, и что главное - содержание наших отношений с Россией, укрепили наше партнерство с США и ЕС”, - сказал он.

Как отметил К.ГРИЩЕНКО, необходимо осознавать, что интересы Украины находятся по всему миру. “Я очень надеюсь, что среди вас будут и те, кто возьмет для себя как основное направление для своей карьеры не только знание Европы, Америки, но и тех мощных новых игроков, от которых зависит будущее. Я очень надеюсь, что среди вас будут те, кто будет заниматься Восточным регионом - Китаем, Японией, что среди вас будут настоящие специалисты по арабскому миру, где существуют и будут расширяться наши национальные интересы”, - сказал министр.