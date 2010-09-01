Польша и Украина готовы модернизировать радиолокацию МиГ-29

Польша намерена модернизировать радиолокатор истребителя МиГ-29 с участием Украины. Об этом сообщил журналистам представитель оборонного комплекса на I Всеукраинском форуме оборонной промышленности в Киеве.

"Переговоры продолжаются с предприятием "Фазотрон-Украина" (Киев) российской корпорации "Фазотрон-НИИР". Контракта еще нет, но определенные работы в его обеспечение ведутся", - сказал эксперт.

Польша остановилась на варианте "малой модернизации" станции Н019. Он предусматривает замену устаревших блоков, характеризующихся наименьшей надежностью. Речь идет о приемнике Н019-09 и задающем генераторе Н001-22. В результате не только повышается надежность прибора, но увеличивается дальность обнаружения целей.

Государственные испытания усовершенствованного радиолокатора для МиГ-29 завершились в Украине в 2009 году. На авиапредприятии во Львове ими оснастили два самолета МиГ-29. "Фазотрон-Украина" получила небольшой заказ Минобороны Украины на поставку, который планируется выполнить в 2011 году. Кроме того, "Фазотрон-Украина" совместно с предприятиями Белоруссии и России предлагает также оборонным ведомствам Украины и других стран более глубокую модернизацию радиолокатора с заменой большинства блоков.

Практически новая станция Н019-У2 позволит использовать МиГ-29 как штурмовик для уничтожения наземных целей. По своим характеристикам она приблизится к российской радиолокационной станции "ЖУК-М", сообщает РосБизнесКонсалтинг.

2 сентября, в 13.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция по результатам работы «Первого Всеукраинского форума оборонной промышленности». В ходе пресс-конференции будет дана оценка нынешнего состояния ОПК Украины, названы альтернативные возможности развитию и реформирования оборонной промышленности, оглашен рейтинг предприятий ОПК Украины, сформированный экспертами в области безопасности. В работе пресс-конференции примут участие: президент Ассоциации «Украинские оборонные технологии» Владимир ГРЕК, генеральный конструктор ГККБ «Луч» Олег КОРОСТЕЛЕВ, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК, главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО.