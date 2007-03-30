Кравчук предостерег Ющенко от похорон

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил к себе общественных деятелей и политиков, чтобы посоветоваться по поводу поиска путей выхода из политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый президент Украины Леонид КРАВЧУК.

Он рассказал, что его пригласили на такую встречу сегодня.

Л.КРАВЧУК шел в Секретариат вместе с народным депутатом от Партии регионов Ефимом ЗВЯГИЛЬСЬКИМ. Перед этим журналисты заметили председателя Совета общественности при Президенте Украины Ивана ПЛЮЩА и нескольких других общественных деятелей, а также вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА.

Л.КРАВЧУК отметил, что приглашены люди, которые понимают в политике, но не находится « ни в одном из лагерей».

Л.КРАВЧУК заметил, что идет на встречу с Президентом, чтобы предложить вариант выхода из кризиса. «Мы хотим своими аргументами доказать, что необходимо продолжать переговоры, и нужно принимать умные решения», - заметил политик. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы страна жила по принципу, когда одна политическая сила побеждает другую. «Это не годится для общества. Если одна сила похоронит другую силу, то история может похоронить всех – об этом нужно думать каждому», - отметил Л.КРАВЧУК.