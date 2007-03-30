Азарову дали должность в СНГ

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ избран председателем Экономического совета СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение члены совета приняли на своем 33-ем заседании, которое проходит в Москве.

При этом сопредседателем экономического совета СНГ избран представитель Таджикистана Гуломджон БОБОЕВ, который до этого был председателем совета, еще одним сопредседателем избран первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб ЭЮБОВ.