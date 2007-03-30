Азарову дали должность в СНГ
12:56, 30 марта 2007Общество
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Вице-премьер находится в Москве
Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ избран председателем Экономического совета СНГ.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение члены совета приняли на своем 33-ем заседании, которое проходит в Москве.
При этом сопредседателем экономического совета СНГ избран представитель Таджикистана Гуломджон БОБОЕВ, который до этого был председателем совета, еще одним сопредседателем избран первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб ЭЮБОВ.
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