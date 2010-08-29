Неизвестный метнул нож в спину патрульному и сам получил пулю

Вчера вечером в Одессе молодой человек, 1982 года рождения, во время задержания ранил ножом в спину бойца внутренних войск МВД Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВВ МВД Украины, 28 августа около 23.00 возле лесопосадки в Суворовском районе города наряд внутренних войск заметил подозрительного мужчину, который, в свою очередь, увидев патруль, бросился убегать. Во время преследования неизвестный спрятался за деревом и бросил из-за него нож в спину одному из бойцов внутренних войск.

Как отметили в пресс-службе, чтобы задержать преступника, бойцам пришлось применить табельное оружие, произведя сначала предупредительный выстрел, а затем - на поражение.

В результате инцидента и военнослужащий, и нападавший с ранениями госпитализированы в больницу. Состояние здоровья обоих удовлетворительное. С места происшествия изъят нож, на лезвии которого, по предварительным данным, кроме следов крови милиционера, есть старые пятна бурого цвета. Личность нападавшего устанавливается. Пока милиции известна только его дата рождения. Возбуждено уголовное дело.