Президент считает безопасность на шахтах темой №1

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает одной из приоритетных задач угольной отрасли обеспечение безопасности на шахтах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент сказал сегодня на пресс-конференции в Луганске.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодняшнем совещании с представителями шахтерских коллективов Луганской области вопросу безопасности шахтеров было уделено особое внимание. «Когда обсуждали задачи угольной отрасли на 2007 год, мы договорились, что эта тема будет пунктом «номер один». Нам нужно все сделать, чтобы расчистить дорогу для формирования современной эффективной политики безопасности на шахтах», – сказал Президент. При этом он отметил, что в этом вопросе «не должно быть дефицита средств».

Говоря в целом о ситуации в угольной отрасли, Президент констатировал, что на протяжении последних 4–5 лет эта отрасль «постепенно восстанавливает свои силы». «Я не только это говорю, учитывая объемы добычи угля. Складываются определенные новые условия, которые обеспечивают поворот от политики депрессии, регресса, в том числе, технологического, к политике модернизации», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил убеждение, что сегодня в Украине все, «независимо от политических цветов», понимают, что в формировании энергетического рынка угольная отрасль Украины становится более стратегической, чем была еще несколько лет назад. «Поэтому та концентрация внимания, которая сегодня достигается относительно работы угольной отрасли, в том числе и финансовая поддержка, является адекватным ответом на этот вопрос», – отметил В.ЮЩЕНКО.