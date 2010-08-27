В Украине воссоздали княжеский костюм времен Киевской Руси (фото)

Специалисты киевской ассоциации реконструкции древнеславянского военного быта «ЯрЪ-ТурЪ» впервые по технологии мастеров IX-XI ст. воссоздали женский и мужской костюмы княжеско-боярского сословия времен Киевской Руси.

Презентация уникальных костюмов IX-XI ст. состоялась на пресс-конференции в УНИАН, посвященной международному фестивалю «Былины Древнего Киева».

Как сообщил заказчик аутентичных изделий – автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО, на изготовление костюмов понадобилось три года. Реконструкция проходила под руководством научных сотрудников из Украины и России.

«Впервые в Украине воссозданы княжеские повседневные костюмы IX-XI ст. Эта работа - результат множества круглых столов, в которых приняли участие известные историки и археологи. Информации о том, как выглядели князь Владимир и княжна, какой была их повседневная одежда - много, но она разрознена. Все же наши научные аксакалы пришли к единому мнению - переплетение скандинавских, византийских и славянских традиций», - отметил В.ЯНЧЕНКО.

Авторами костюмов выступили реконструкторы клуба «ЯрЪ-ТурЪ» Алексей МАЛЕВ и Леся ТКАЧУК, которые взяли на себя техническую и творческую работу.

«Для того, чтобы изготовить костюмы, мы изучили множество археологических и письменных источников, известных на сегодня. Ориентировались на находки в Киеве. Снимали слепки украшений с музейных экспонатов. Многие ткани сейчас не производятся – натуральные ткани, приходится искать мастеров, которые умеют их изготавливать по старинным технологиям, с помощью копий старинных инструментов. При покраске использовались натуральные красители: для красного цвета - корни морены красильной, для серого - куркума и крапива», - рассказал А.МАЛЕВ.

«Лен мы нашли в Украине. Натуральный домотканый шелк заказали в Киргизстане, там есть специалисты, которые умеют ткать на станках по старинным технологиям. Мы заказали у них шелк по образцам, которые были найдены у нас, в Киеве. И нам сделали точную копию. Украшения и пошив изделий выполнялись нашими мастерами», - уточнил реконструктор.

Вместе с тем, полная реконструкция костюма еще не завершена. По словам специалиста «ЯрЪ-ТурЪ», планируется воссоздать демисезонную княжескую одежду из шерсти и льна, и теплую зимнюю – из меха.

«Сегодня я примерил кольчугу и то одеяние, которое носили наши предки в X веке. Это тяжелые доспехи, но все же удобные», - отметил самый сильный человек планеты 2009 года Сергей КОНЮШОК.

В.ЯНЧЕНКО добавил, что увидеть костюм князя и княжны, а также примерить богатырские доспехи, одежду киевлян, купцов IX-XI ст. можно на международном фестивале «Былины Древнего Киева» IX-XI ст., который состоится в «Парке Киевская Русь» (село Копачев, Обуховский район, Киевская область) 28-29 августа.

«Для киевлян и гостей столицы на этих выходных мы воссоздадим и покажем былины Киевской Руси. Этот фестиваль станет самым масштабным на территории стран СНГ. Уже сейчас к нам съезжаются представители клубов реконструкций со всего мира – патриоты нашей родины, знатоки истории, для того, чтобы напомнить себе и всему миру, что дух Древнего Киева жив, а сам Киев - действительно является культурной столицей славян и столпом мировой культуры. И мы вместе почтим наших предков», - отметил автор проекта «Парк Киевская Русь».

По словам В.ЯНЧЕНКО, в фестивале примут участие 500 богатырей-реконструкторов из Украины, Польши, России, Франции, Беларуси, Молдовы.

В программе мероприятий выходных дней: битва «стенка на стенку», поединки, кулинарный конкурс на самое вкусное блюдо средневековья, женский футбол.

Также на фестивале запланированы премьера 11 театрализованных былин, выступление коллективов средневековой музыки и фаер-шоу.