В Киеве подорожает проезд в маршрутках?

Уже в сентябре стоимость проезда в столичных маршрутках может вырасти до 4 гривен (сейчас 1,75—2,5 грн). Как сообщает "Сегодня", ассоциация перевозчиков-работодателей «Столица» обратилась в мэрию с таким предложением. Хотя, по словам президента Ассоциации Валерия Липецкого, окончательная стоимость проезда пока не определена: «Она будет рассчитываться исходя из стоимости горючего, запчастей, зарплаты водителей. Если не поднимать стоимость и не ремонтировать машины, которые рассыпаются, будете ходить пешком», — заявил Липецкий.

Начальник «Киевпасстранса» (обслуживает коммунальные маршрутки) Николай Ламбуцкий также сказал нам, что стоимость проезда в маршрутках надо повышать. Причина, мол, — повышение стоимости бензина. Правда, в последнее время цена не росла, напротив в начале лета горючка подешевела на 30—40 копеек.

Экс-замначальника главка транспорта Петр Костенко считает, что маршруточники действительно преувеличивают с бензином. «Если цену повышать надо, то только из-за того, что почти вдвое выросла цена на автобусы «Богдан». Сейчас перевозчики должны покупать новые машины, чтобы получить право работать на том или ином маршруте». В мэрии не против: «Частники могут поднимать тарифы хоть до 5 гривен. Мы им позволим. Но кто будет ездить с такой ценой?» — сказал заммэра Руслан Крамаренко. По его словам, стоимость проезда в автобусах и троллейбусах в ближайшее время менять не будут. А вот метро подорожает. До конца года стоимость проезда вырастет с 1,70 до 2 грн.