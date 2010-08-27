Руководящие фельдъегери получили право на служебное жилье
05:53, 27 августа 2010Общество
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Кабмин дополнил список
Кабинет Министров Украины дополнил список категорий работников, которым могут быть предоставлены служебные жилые помещения.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №732 от 25 августа т.г., размещенном на правительственном портале.
Согласно документу, перечень категорий работников дополнен лицами начальственного состава Государственной фельдъегерской службы.
Фонд служебных жилых помещений, которые могут предоставляться лицам начальственного состава Государственной фельдъегерской службы, формируется из новопостроенного жилья, освобожденных жилых помещений или квартир, приобретенных у физических и юридических лиц.
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