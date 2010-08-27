Министр об убийстве журналиста и причастности милиции
"Дело займет длительное время"
Расследование уголовного дела, возбужденного по факту преднамеренного убийства харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА, продолжит Главное следственное управление МВД Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ.
«У нас есть подозрения считать, что там могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов, как действующие, так и бывшие, и потому, чтобы не было утечки информации, дело забирается в центральный аппарат, в Главное следственное управление. Мы считаем, дело будет достаточно тяжелым и займет достаточно длительное время», - сказал А.МОГИЛЁВ.
При этом министр отметил, что во время сбора первичных материалов по исчезновению журналиста было выявлено достаточно критических статей, которые он печатал и в которых фигурирует ряд должностных лиц.
По словам А.МОГИЛЁВА, 25 августа из Харькова приехал его заместитель Леонид ЗИМА, который руководит расследованием, и привез подборку публикаций В.КЛИМЕНТЬЕВА. «Все фигуранты (публикаций – УНИАН) будут проверены, опрошены. Все фамилии, которые проходят по его публикациям, они все будут проверяться», - заверил министр.
В то же время, отвечая на вопрос по поводу руководства харьковской милиции, А.МОГИЛЁВ сказал, что говорить о смене руководства оснований нет.
При этом он поручил Департаменту связей с общественностью МВД Украины и своему советнику Константину СТОГНИЮ регулярно информировать общественность по поводу расследования этого дела. «Необходимо, чтобы эта информация была прозрачной, достоверной и не было каких-либо инсинуаций по этому поводу», - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении.
Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.
17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон пропавшего журналиста.
Газета «Новый стиль» занимается расследованиями на правовую тематику.