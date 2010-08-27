Министр об убийстве журналиста и причастности милиции

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту преднамеренного убийства харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА, продолжит Главное следственное управление МВД Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ.

«У нас есть подозрения считать, что там могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов, как действующие, так и бывшие, и потому, чтобы не было утечки информации, дело забирается в центральный аппарат, в Главное следственное управление. Мы считаем, дело будет достаточно тяжелым и займет достаточно длительное время», - сказал А.МОГИЛЁВ.

При этом министр отметил, что во время сбора первичных материалов по исчезновению журналиста было выявлено достаточно критических статей, которые он печатал и в которых фигурирует ряд должностных лиц.

По словам А.МОГИЛЁВА, 25 августа из Харькова приехал его заместитель Леонид ЗИМА, который руководит расследованием, и привез подборку публикаций В.КЛИМЕНТЬЕВА. «Все фигуранты (публикаций – УНИАН) будут проверены, опрошены. Все фамилии, которые проходят по его публикациям, они все будут проверяться», - заверил министр.

В то же время, отвечая на вопрос по поводу руководства харьковской милиции, А.МОГИЛЁВ сказал, что говорить о смене руководства оснований нет.

При этом он поручил Департаменту связей с общественностью МВД Украины и своему советнику Константину СТОГНИЮ регулярно информировать общественность по поводу расследования этого дела. «Необходимо, чтобы эта информация была прозрачной, достоверной и не было каких-либо инсинуаций по этому поводу», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении.

Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон пропавшего журналиста.

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