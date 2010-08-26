Герман рассказала Януковичу, где готовят «и дипломатов, и парикмахеров»

Заместитель главы Администрации Президента Украины, секретарь общественного гуманитарного совета Анна ГЕРМАН считает, что некоторые низкокачественные университеты, которые готовят одновременно «и дипломатов, и парикмахеров», не должны иметь финансовой поддержки из государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила во время заседания общественного гуманитарного совета, которое проходит сейчас в Киеве.

Она высказала мнение, что в Украине сегодня существуют некоторые высшие учебные заведения, которые поддерживаются государством, но из-за своего низкого качества дискредитируют систему отечественного высшего образования.

«Поэтому я предлагаю, чтобы наш гуманитарный совет взял под свой контроль использование бюджетных средств для высших учебных заведений», - заявила она.

По словам А.ГЕРМАН, у нее вызывает непонимание ситуация, когда некоторые университеты, которые готовят одновременно «и дипломатов, и парикмахеров», почему-то имеют отдельную статью финансирования из государственного бюджета. «А все остальные университеты при этом финансируются по остаточному принципу», - отметила политик.

По мнению А.ГЕРМАН, общественный гуманитарный совет должен взять под свой контроль формирование государственного бюджета в части, касающейся образования.

«И вы, господин Президент, должны нам в этом помочь. Если это не сделаете вы, в этом государстве этого не сделает никто. Потому что 19 лет гробилось само понятие «университет», и росли как грибы низкокачественные высшие учебные заведения, которые абсолютно девальвировали это слово – «университет».