В пруду нашли Жигули с телами двух людей
12:04, 26 августа 2010Общество
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В Харьковской области
В селе Новая Ивановка Лозовского района Харьковской области в пруду найден автомобиль ВАЗ-21011, в котором обнаружено два тела - мужчины 1958 года рождения и женщины 1965 года рождения.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на экспертов, автомобиль находился под водой 7-9 дней.
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