В пруду нашли Жигули с телами двух людей

В селе Новая Ивановка Лозовского района Харьковской области в пруду найден автомобиль ВАЗ-21011, в котором обнаружено два тела - мужчины 1958 года рождения и женщины 1965 года рождения.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на экспертов, автомобиль находился под водой 7-9 дней.