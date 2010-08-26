В ДТП погиб начальник Харьковского метрополитена
10:21, 26 августа 2010Общество
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Авария на трассе Харьков – Херсон
Генеральный директор КП «Харьковской метрополитен» Сергей МУСЕЕВ погиб в автокатастрофе.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе метрополитена.
Авария произошла на трассе Харьков – Херсон вечером 25 августа.
Исполнительный комитет Харьковского городского совета выразил соболезнования семье и близким погибшего.
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