В ДТП погиб начальник Харьковского метрополитена

10:21, 26 августа 2010
Общество
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Авария на трассе Харьков – Херсон

Генеральный директор КП «Харьковской метрополитен» Сергей МУСЕЕВ погиб в автокатастрофе.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе метрополитена.

Авария произошла на трассе Харьков – Херсон вечером 25 августа.

Исполнительный комитет Харьковского городского совета выразил соболезнования семье и близким погибшего.

 

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