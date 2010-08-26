МЧС: склад с ядохимикатами дымит из-за "реакции неизвестных веществ"

Вчера в 6.45 в районе железнодорожной станции «Победа» возле села Красичка Середино-Будского района Сумской области было обнаружено задымление на складе, где хранится около 937 тонн непригодных и запрещенных к использованию пестицидов и ядохимикатов.

Разведкой установлено, что в складском помещении происходит химическая реакция неизвестных веществ, сообщает пресс-служба МЧС.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы населению и окружающей среде нет.

Сегодня в 6.00 силами сводного отряда Главного управления МЧС в Сумской области и подразделением Специального регионального центра быстрого реагирования МЧС (Ромны) начаты работы по ликвидации горения и задымления химических веществ.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Сумской области.