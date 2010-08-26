Украине грозят засухи, наводнения и смерчи?

Эксперты не исключают, что в Украине может изменится климатический пояс.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса об изменении климата в Украине и в мире, а также о последствиях этого изменения, проведенного Институтом Горшенина в связи с аномально жарким летом в Украине.

Координатор программ по изменению климата Национального экологического центра Украины Кристина РУДНИЦКАЯ не сомневается в том, что проблема изменения климата в мире уже существует.

Это, по ее словам, в первую очередь происходит из-за сжигания видов ископаемого топлива, таких как нефть, газ и уголь, что приводит к излишним выбросам углекислого газа в атмосферу. «Этот излишек углекислого газа и стал причиной парникового эффекта. Ученые говорят, что за последние 10 лет 9 из 10-ти природных катаклизмов являются последствием изменения климата. Последствий очень много - участившиеся природные катаклизмы, такие как засухи, ураганы, смерчи, поднятие уровня мирового океана», - отметила К.РУДНИЦКАЯ.

Говоря об изменении климата в Украине, она не исключила общего повышения температур, смещения климатических поясов - когда степи становятся полупустынями, пустынями, соответственно, и фауна изменяется.

«Для южных и восточных регионов есть риск возникновения проблем с питьевой пресной водой. А в Западной Украине, на Закарпатье есть риск учащения ливней, осадков. Увеличится количество природных катаклизмов, участятся засухи, наводнения, смерчи, существует вероятность распространения нетипичных переносчиков заболеваний, таких как малярия - когда условия для их существования станут пригодными», - сказала К.РУДНИЦКАЯ.

Она также отметила, что изменение климата - это и социально-экономическая проблема. «Это влияет на жизнь людей, на здоровье. Украина является аграрной страной, а изменение климата будет сказываться на продуктивности земель и на урожайности», - полагает эксперт.

К.РУДНИЦКАЯ напомнила, что, по мнению Межгосударственной группы экспертов по изменению климата, человечество сможет адаптироваться к повышению температуры, если общая температура поднимется не более чем на два градуса по Цельсию.

«На данный момент, за последние 100 лет, температура поднялась на 0,8 градуса. При этом мы уже имеем негативные последствия, и многие задумываются, что глобальное потепление - это не экологические страшилки. У человечества осталось 1,2 градуса. Международные документы обязывают индустриально развитые страны, в том числе и Украину, снижать выбросы парникового газа. До 2020 года индустриальные страны должны снизить выбросы на 25-40%, и тогда мы вписываемся в эти 2 градуса с 50% вероятностью. На данный момент получается, что мы идем на потепление на 3-4 градуса до 2050 года, то есть, человечество упорно идет по курсу самоуничтожения. Нет политической воли, в том числе и у Украины, которая планирует, наоборот, увеличивать объемы выбросов, заявляя об этом на международных переговорах», - считает К.РУДНИЦКАЯ.

По мнению ведущего климатолога Центральной геофизической обсерватории Елены ДОНИЧ, лето 2010 года не было аномально жарким. «Это лето характеризуется стойкой жарой. Держались очень высокие температуры, теплые воздушные массы стояли таким образом, что погода не менялась значительный период времени, особенно в августе. А абсолютный максимум еще не был перекрыт. В 1946-м было 39,4 градуса, в этом году - пока только 39,2», - сказала она.

Директор Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Владимир ОСАДЧИЙ указал на цикличность колебания климата в летний период.

«Полный цикл подъема и спада - 60-64 года. Примерно с 1881-го до 1911 года был период спада летней температуры, дальше, с 1912-го по 1943 год - подъем летней температуры. С 1944-го по 1976-й - опять фаза спада, и с 1976-го по настоящее время опять подъем. Мы находимся сейчас на пике подъема летних температур. Это будет продолжаться год, два, три – неизвестно. 2007 год был пиковым, и этот год пиковый. Такие явления наблюдались и 60 лет назад – в 38-м и 46-м годах», - сказал он.

Эксперт обратил внимание на тенденцию повышения зимних температур. Он напомнил, что за последние 130 лет летняя температура не изменилась, а зимняя температура, наоборот, повышается. Поэтому, по его мнению, если глобальные климатические изменения определяются действиями человека, то «наше синхронное колебание по летнему периоду будет разрушено, и мы не увидим понижения температур». «В период разбалансированности климатической системы увеличивается количество стихийных метеорологических явлений и экстремальных температур. Лет через 10 мы сможем увидеть влияние людей на природу», - считает В.ОСАДЧИЙ.

Эксперт Института Горшенина Наталия КЛАУНИНГ полагает, что снизить негативное влияние деятельности человека на климат поможет разработка возобновляемых источников энергии.

«Уже сегодня в мире наработано немало способов использования возобновляемых видов энергии: солнечная, энергия ветра, энергия морских волн, термальных источников и другие. Это может помочь снизить тот самый парниковый эффект, который является следствием использования привычных для нас энергетических источников», - сказала она.

Н.КЛАУНИНГ отметила, что многие страны такую энергию уже успешно используют. «В Швеции семья из четырех человек, установив солнечный коллектор для нагревания воды, получает годичную экономию 5000 кВт/ч, что эквивалентно 500 литрам нефти. Такой солнечный нагреватель в Европе окупается в течение года», - сказала Н.КЛАУНИНГ.

Однако в Украине, по мнению эксперта, альтернативная энергетика пока не в почете. «В 2009 году с помощью возобновляемых источников в Украине был произведен суммарно только 1% всей энергии. Это говорит о том, что альтернативная энергетика так и не стала одним из приоритетов государственной политики. Пока что власть предпочитает решать все вопросы путем увеличения объемов закупки газа у «Газпрома» и строительства новых энергоблоков на АЭС. Однако очевиден тот факт, что с развитием цивилизации запасы традиционных энергоносителей истощаются, цены на нефть и газ будут неуклонно расти. Это хорошо понимает Евросоюз, который держит курс на увеличение доли энергии, произведенной с помощью возобновляемых источников, и поставивший перед собой цель до 2020 года довести эту долю в общем энергобалансе до 20%, а к 2040 году – до 40%», - сказала эксперт.

Н.КЛАУНИНГ полагает, что, несмотря на то, что сегодня украинские власти решают более насущные для страны проблемы, альтернативная энергетика должна стать одним из приоритетных направлений развития. «Отсутствие долгосрочных государственных программ, направленных на развитие этого сектора, может оставить нас далеко позади развитых стран на десятилетия, и, с течением времени, преодолеть этот разрыв будет все сложнее», - сказала эксперт.