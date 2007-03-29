Янукович уехал на Донбасс
09:16, 29 марта 2007Общество
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Премьер примет участие в митинге
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится с рабочей поездкой в Донецкой области.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Донецкой области В.ЯНУКОВИЧ посетит Свято-Георгиевский собор в городе Макеевка, Харцизский трубный завод и проведет совещание по вопросам водоснабжения населенных пунктов Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым.
На Харцизском трубном заводе премьер примет участие в митинге, посвященном введению в эксплуатацию новой линии производства электросварочных труб.
Как сообщает пресс-служба правительства, в Донецкую область В.ЯНУКОВИЧ отбыл 28 марта вечером.
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