Янукович уехал на Донбасс

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится с рабочей поездкой в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Донецкой области В.ЯНУКОВИЧ посетит Свято-Георгиевский собор в городе Макеевка, Харцизский трубный завод и проведет совещание по вопросам водоснабжения населенных пунктов Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым.

На Харцизском трубном заводе премьер примет участие в митинге, посвященном введению в эксплуатацию новой линии производства электросварочных труб.

Как сообщает пресс-служба правительства, в Донецкую область В.ЯНУКОВИЧ отбыл 28 марта вечером.