Азаров: Украина может не считать налоговые нарушения криминалом

Украина может на 10 лет отказаться от уголовного преследования за налоговые нарушения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины, об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ на заседании за круглым столом бизнесовых кругов с правительством Украины, которое состоялось 27-28 марта в Киеве.

“Мы пойдем на 10-летний период налоговых каникул”, - заявил Н.АЗАРОВ, добавив, что правительство уверено, что либеральный налоговый климат и усовершенствованная судебная система будут способствовать привлечению инвестиций.