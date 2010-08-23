Андрухович подметал город и «выдавливал из себя совок»

Сегодня ивано-франковцы пытались избавиться от советского мышления.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на улице Независимости молодежь провела акцию «Выдави из себя совок».

Почти два десятка волонтеров, среди которого были известные писатели и журналисты в вышиванках и специальной униформе, убрали улицу города от мусора, после чего собрали в одну кучу пластмассовые лопатки для бытовых отходов («совки») и под аплодисменты переехали их катком.

По мнению организаторов акции, таким способом жители Ивано-Франковска избавились от «совкового» и советского типа мышления.

В акции также приняли участие депутаты областного и Ивано-Франковского городского совета, писатели Тарас ПРОХАСЬКО и Юрий АНДРУХОВИЧ.

Однако, по мнению известного писателя Ю.АНДРУХОВИЧА «никакими такими мероприятиями ничего не изменится». «К проблеме «совка» нужно относиться серьезнее, - сказал он журналистам. - Мы в нем живем. Потому что мы живем еще до сих пор не в Украине, а в Советском Союзе. И уборкой улиц мы эту власть не изменим».