В Тернопольской области аграрное предприятие захватило 55 га земель запаса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, аграрии самовольно захватили территории, которые относятся к землям запаса Будковского сельского совета в Кременецком районе.

Предприниматели, не имея решения местной исполнительной власти о передаче в собственность или аренду земли, засеяли на ней зерновые культуры. Сумма нанесенного ущерба составляет 55 тыс. грн.

Против служебных лиц частного аграрного предприятия возбуждено уголовное дело по ст. 197 Уголовного кодекса Украины (нарушение обязанностей относительно охраны имущества).