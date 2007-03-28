Бойко не делает проблемы из смены собственников RosUkrEnergo

Украину не интересуют изменения в структуре собственников RosUkrEnergo при условии стабильных поставок газа и цены "ниже, чем у соседей".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО журналистам после заседания Кабмина.

Относительно соучредителей RosUkrEnergo Ю.БОЙКО отметил: "Нас, прежде всего, интересует, чтобы у нас была гарантированная поставка газа в объеме 55 млрд. кубометров в год на границе Украины и цена ниже, чем у наших соседей". «Пока эти вопросы решаются своевременно и с учетом наших национальных интересов, судьба соучредителей, их корпроративное участие нас не интересует", - сказал министр.

Ю.БОЙКО также отметил, что НАК "Нафтогаз Украины» не имеет задолженности перед RosUkrEnergo за поставленный газ и поэтому не подпадает под санкции со стороны внешнеэкономических контрактов.

По его словам, общая сумма долга населения, предприятий теплокоммунэнергетики и промышленных предприятий за потребленный газ составляет 2,290 млрд грн. Первое место среди должников занимает Днепропетровская область, задолженность которой составляет 410 млн. грн., потом Харьковская - 390 млн. грн. и Донецкая – 370 млн. грн.

Ю.БОЙКО пояснил, что внешняя задолженность перед RosUkrEnergo погашается за счет кредитов СП "УкрГаз-Энерго" и НАК "Нафтогаз Украины". Всю тяжесть задолженности несет на себе совместное предприятие ("УкрГаз-Энерго" - УНИАН), добавил министр.

Как сообщалось, сегодня Совет директоров ОАО "Газпрома" должен рассматривать вопрос о деятельности RosUkrEnergo.