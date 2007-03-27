КУРОЧКИН УМЕР ВОЗЛЕ СУДА

Сегодня после очередного рассмотрения дела российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА в Святошинском суде, когда конвой вывел подсудимого во внутренний двор суда, подсудимый был застрелен неизвестным.

Эту информацию подтвердили УНИАН в руководстве Министерства внутренних дел Украины.

В то же время, как отмечают проинформированные источники, по предварительной информации от сотрудников правоохранительных органов, стрельба в М.КУРОЧКИНА и сержанта конвойной службы, который его сопровождал, велась из дома, расположенного вблизи суда.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2006 года М.КУРОЧКИН был задержан в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева. По данным Национального центрального бюро Интерпола в Украине, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.189 (вымогание) Уголовного кодекса Украины.

23 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал мерой пресечения для М.КУРОЧКИНА содержания под стражей сроком на два месяца.

24 ноября адвокаты М.КУРОЧКИНА направили в Генеральную прокуратуру Украины ходатайство с просьбой взять из Главного следственного управления УМВД в городе Киеве в свое производство дело их подзащитного.

30 ноября Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу адвокатов М.КУРОЧКИНА на постановление Голосеевского райсуда и принял решение оставить его под стражей.

18 января в 2007 г. Голосеевский районный суд Киева продлил еще на месяц арест М.КУРОЧКИНУ.

20 февраля от адвокатов М.КУРОЧКИНА стало известно, что Главное следственное управление УМВД Украины в г. Киеве и прокуратура передали в Святошинский райсуд уголовное дело в отношении М.КУРОЧКИНА за вымогательство.