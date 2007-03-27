Суд отказался отпускать Макса Бешеного под подписку о невыезде

В судебном заседании по делу Максима Курочкина объявлен перерыв до 4-го апреля с.г. Сегодня были заслушаны показания самого обвиняемого по части 2 ст. 189 Уголовного кодекса, потерпевшего Александра Лемешко и отца М.Курочкина – Бориса Курочкина, проходящего по делу свидетелем.

Ходатайство М.Курочкина об изменении меры пресечения суд не удовлетворил, обосновав это тем, что статья, по которой вынесены обвинения, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Мера пресечения в виде подписки о невыезде назначается только в случае, если статья, по которой "проходит" обвиняемый, предусматривает срок лишения свободы до трех лет. Кроме того, М.Курочкин является гражданином Российской Федерации и не зарегистрирован по месту постоянного жительства в г. Киеве.

Напомним, 20 ноября 2006 г. милиция задержала М.Курочкина в аэропорту "Борисполь", на следующий же день Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца, потом срок продлили.

М.Курочкину инкриминируют вымогательство, эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

РБК-Украина