Севастопольскому порту нужно место, занятое кораблями ЧФ

Украинские чиновники планируют потеснить корабли Черноморского флота РФ с причала "Минная стенка" для коммерческих целей Севастопольского морского торгового порта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Севастопольского порта.

По словам собеседника агентства, новый начальник госпредприятия "Севастопольский морской торговый порт" Юрий Кравцов планирует начать переговоры с российской стороной и убедить ее представителей в необходимости совместного использования военного причала "Минная стенка", которая примыкает к гражданскому причалу "Морской вокзал".

"Длина "Морвокзала" - 200 метров, а чтобы пришвартовать круизный лайнер, требуется 300 метров причальной стенки, поэтому принято решение "отрезать" часть военного причала ЧФ. Место очень удобное, в центре города, а военные корабли можно более компактно разместить на других причалах. Официальные документы с нашими предложениями по этому вопросу готовы", - заявил источник.

На причале "Минная стенка" уже более 50 лет базируются корабли соединения надводных кораблей - большие десантные и сторожевые корабли. Те жители Украины, которые выступают против базирования флота в Севастополе, неоднократно требовали чтобы российские корабли освободили причалы в центре города - в Южной бухте.