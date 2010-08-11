Умерла автор "Украинского языка без табу" Леся Ставицкая

11 августа происходит прощание с языковедом, доктором филологических наук, профессором, руководителем отдела социолингвистики Института украинского языка НАН Украины Лесей Ставицкой. 47-летнего профессора не стало 7 августа.

Эту информацию ZAXID.NETподтвердили в Институте украинского языка НАН Украины.

Напомним, Леся Ставицкая - известный исследователь в области стилистики, теории и истории украинского художественного языка, жаргонологии, гендерной лингвистики, психолингвистики.

Родилась 24 ноября 1962 года в г. Киеве. По окончании средней школы поступила в Киевский национальный педагогический университет имени Горького (в настоящее время — Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова), который закончила в 1983 году.

Автор свыше 100 научных статей, двух монографий ("Эстетика слова в украинской поэзии 10–30-х гг. ХХ ст.", "Арго, жаргон, сленг: Социальная диференциация украинского языка"), четырех словарей - "Краткий русско-украинский словарь контрастивной лексики" (в соавторстве), "Краткий словарь жаргонной лексики украинского языка", "Украинский жаргон. Словарь", "Украинский язык без табу. Словарь нецензурной лексики и ее соответствий".

По результатам читательско-экспертного опроса труды Леси Ставицкой "Краткий словарь жаргонной лексики украинского языка" и "Арго, жаргон, сленг: Социальная диференциация украинского языка" названы среди книг независимого 15-летия как повлиявшие на украинский мир.

Удостоена стипендии Президента Украины 1997-1999 гг., принимала участие в зарубежных стипендиальных программах (Kasa im. Jуzefa Mianowskiego, Варшава, Польша, 2008 р.; The Eugene and Daymel Shklar fellowship in Ukrainian studies, Гарвардский научный институт, США, Кембридж, в 2006 г.).

С 2003 по 2009 год подготовила 7 кандидатов филологических наук, работала по совместительству на должности профессора на кафедрах украинской лингвистики (Переяслав-Хмельницький педагогический университет имени Григория Сковороды, 2001–2005 гг; Каменец-Подольский государственный университет , 2005 – 2006 гг.).