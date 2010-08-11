В ДТП, в котором погибла девушка, виноват заместитель прокурора?

Прокуратура Крыма и Джанкойского района отказываются предоставлять информацию о задержанном по подозрению в совершении дорожной аварии, в которой погибла девушки и травмирован молодой человек.

По данным СМИ, за рулем автомобиля находился заместитель прокурора Джанкойского района.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы Крымского управления ГАИ, 10 августа в 1.30 житель Джанкоя, 1986 года рождения, на машине «Мерседес-Бенц» не выбрал безопасную дистанцию и на дороге Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта наехал на мопед «Ямаха», который остановился для поворота налево.

«Водитель (авто) с места ДТП скрылся, принятыми мерами установлен и задержан», - сказал собеседник агентства.

17-летняя пассажирка мопеда, жительница Джанкоя, погибла.

24-летний водитель «Ямахи», также житель Джанкоя, получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы позвоночника и почек.

На место дорожной аварии выезжали сотрудники аппарата прокуратуры Крыма, крымской милиции и представители экспертной службы, сообщил УНИАН сотрудник пресс-службы надзорного ведомства автономии.

По результатам осмотра места аварии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека.

«Задержан подозреваемый. Пока в интересах следствия его личные данные не разглашаются», - сказал сотрудник пресс-службы прокуратуры Крыма.

В прокуратуре Джанкойского района отказались давать комментарии УНИАН. На вопрос, сколько у прокурора региона заместителей и все ли они на рабочем месте, ответили, что заместитель - один, и его сейчас нет.