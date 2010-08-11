Евро на межбанке снижается

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8880/7,8910 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2609/0,2612, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,2905/10,2955. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3046/1,3048 (вторник — 1,3168/1,3170).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8900.