Табачник предостерег нового министра от желтых роз

Новый министр здравоохранения Украины Юрий ГАЙДАЕВ заявляет, что не будет делать «революционных шагов» на новом посту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время представления его в качестве министра.

«Никаких революционных шагов в сотрудничестве не будет. Будет нормальное сотрудничество и эволюционное развитие медицины», - заявил Ю.ГАЙДАЕВ.

Вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, представлявший Ю.ГАЙДАЕВА, отметил его профессионализм и почти двухлетний стаж работы заместителем министра здравоохранения. Он подарил ему букет красных роз и сказал: «Главное, чтобы розы были не желтые, как цвет расставания».

По словам Ю.ГАЙДАЕВА, приоритетами медицины будут: первичная медицина, социальная помощь, скорая помощь, охрана материнства и детства, туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания и онкология. «Это не полный перечень – но это приоритеты», - добавил он.

В свою очередь экс-министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО, назначенный директором института Шалимова, также поздравил Ю.ГАЙДАЕВА с назначением и поблагодарил его за сотрудничество. «Жизнь идет - становится более яркой», - сказал экс-министр, отметив, что сегодня утром проснулся «с совсем другим ощущением, весенним настроением».

Ю.ПОЛЯЧЕНКО также сказал, что на посту министра ему было «сложно работать в контексте новых политических решений коалиции и правительства». Он также сообщил, что введен в состав коллегии Министерства.

Как сообщал УНИАН, Ю.ПОЛЯЧЕНКО был освобожден от должности министра здравоохранения 23 марта.

В тот же день ВР назначила Ю.ГАЙДАЕВА министром здравоохранения, который с декабря 2005 г. занимал должность заместителя министра здравоохранения.

Справка УНИАН. Ю.ГАЙДАЕВ родился 14 августа 1954 г. в Донецке. Окончил Запорожский медицинский институт. Кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Украины