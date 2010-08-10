Российские мукомолы просят Путина не горячиться

Российский зерновой союз (РЗС) просит отменить эмбарго на экспорт муки, так как даже из-за временного запрета российские мукомолы потеряют рынки, которые с большим трудом завоевывали в последние годы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь РЗС.

"Российские производители муки на протяжении четырех лет с большим трудом завоевывали внешние рынки. При этом в настоящее время практически достигнута договоренность о поставках на требовательный, но перспективный рынок Индонезии", - отметил пресс-секретарь.

"Рынок муки в целом очень специфический, это не биржевой товар. Потерять завоеванные внешние рынки легко, а вернуться обратно - очень непросто", - добавил собеседник агентства.

Муку РФ поставляет в Монголию, Афганистан, Корею, Израиль, Туркменистан, Таджикистан, Молдавию, Таиланд и другие страны. При этом объемы экспорта этого продукта пока невелики - по итогам минувшего года Россия вывезла 387 тысяч тонн. "Такой объем экспорта даже при его увеличении не создает угрозы нарушения продуктового баланса в РФ. Муки нынешних условиях хватит даже с учетом вывоза", - продолжил собеседник агентства.

Из-за засухи и, как следствия, сокращения прогноза по урожаю зерна в РФ, премьер-министр РФ Владимир Путин в минувший четверг подписал постановление о введении временного ограничения - с 15 августа по 31 декабря 2010 года - на экспорт пшеницы и меслина, ячменя, ржи, кукурузы и муки.