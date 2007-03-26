Киселев хочет забрать у Ющенко партбилет

Народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ (фракция Партии регионов предлагает запретить Президенту Украины быть членом политической партии, входить в состав ее руководящего органа или на общественных началах представлять интересы политической партии.

Как сообщает УНИАН, такая норма предусмотрена в законопроекте «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О политических партиях в Украине» (об ограничениях в деятельности политических партий), который зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что выполнение Президентом Украины обязанностей почетного председателя партии (блока партий), приводит к нарушению им Конституции Украины и присяги народу, которая была принята на торжественном заседании Верховной Рады Украины.

В записке отмечается, что статьей 103 Конституции Украины установлено, что Президент Украины избирается гражданами Украины на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет. Таким образом, украинский народ, избирая Президента Украины, осуществляет власть непосредственно, передает ему часть своих полномочий, а также обязывает Президента Украины действовать в своих интересах. С целью закрепления отдельного статуса главы государства, частью четвертой статьи 103 Конституции Украины установлено, что „Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли».

Поэтому, отмечается в записке, ограничения, установленные Конституцией Украины для лица, занимающего пост Президента, направлены на обеспечение соблюдения им прав и свобод человека и гражданина, что обусловливает соблюдение им базового принципа гарантий таких прав, установленных в статье 24 Конституции, по которому не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, места проживания, по языковым и другим признакам.

Как сообщал УНИАН, 22 марта член Совета партии “Народный Союз Наша Украина” Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что на должность главы партии основными претендентами является нынешний председатель Совета НСНУ, руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, председатель фракции "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как известно, 31 марта состоится съезд партии, на котором предусматривается переизбрать лидера партии.

В то же время, недавно постоянный представитель Президента в парламенте, экс-министр юстиции Роман ЗВАРИЧ заявил, что Конституция запрещает Президенту В.ЮЩЕНКО возглавить партию НСНУ.

«Это не простой вопрос, поскольку Конституция Украины запрещает Президенту занимать руководящие должности в объединениях граждан », - сказал он.