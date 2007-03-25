Сэр Элтон Джон празднует юбилей

Легендарному британскому певцу Элтону Джону исполняется шестьдесят лет. По этому случаю, любимец миллионов меломанов всего мира приготовил для почитателей приятные подарки.

26 марта в интернете появится полная коллекция его музыкальных произведений, которая состоит из 400 треков. Певец признался, что давно хотел, чтобы его музыка была доступна миллионам. В честь 60-летия музыкант даст рекордный 60-й концерт. Выступление состоится 5 апреля, на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В канун юбилея певец организовал благотворительные балы. Средства направят на помощь людям, больным СПИДом. На одном из таких мероприятий Элтон Джон появился в форме российского генерала. Британская пресса решила, что таким образом сэр Элтон Джон примеряет свои образы для концерта в Москве, который запланирован в начале июня.

5 канал