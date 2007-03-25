Сэр Элтон Джон празднует юбилей
18:51, 25 марта 2007Общество
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Певец приготовил фанатам приятные подарки
|Дэвид Фэрниш, Сэм Тейлор-Вуд и Элтон Джон на одной из вечеринок. Фото АР
26 марта в интернете появится полная коллекция его музыкальных произведений, которая состоит из 400 треков. Певец признался, что давно хотел, чтобы его музыка была доступна миллионам. В честь 60-летия музыкант даст рекордный 60-й концерт. Выступление состоится 5 апреля, на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В канун юбилея певец организовал благотворительные балы. Средства направят на помощь людям, больным СПИДом. На одном из таких мероприятий Элтон Джон появился в форме российского генерала. Британская пресса решила, что таким образом сэр Элтон Джон примеряет свои образы для концерта в Москве, который запланирован в начале июня.
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