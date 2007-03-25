Четверо ”смелых” ограбили крупнейшее казино Бельгии

В Бельгии четверо вооруженных людей в масках ограбили казино, по приблизительным оценкам, на 600 тыс. евро (800 тыс. долл.). Преступление было совершено в крупнейшем в Бельгии игорном заведении в Брюсселе - Grand Casino Brussels.

Около четырех часов утра по местному времени в здание казино ворвались четверо грабителей, лица которых скрывали маски. Угрожая служащим заведения оружием, они потребовали открыть кассу.

В ходе ограбления не было сделано ни одного выстрела, никто не пострадал. Грабители скрылись с места преступления на краденом такси. Полиция начала поиски преступников, передает Associated Press.

РБК