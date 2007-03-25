309 населенных пунктов Украины остаются обесточенными

В Украине без электроснабжения остаются 309 населенных пунктов, обесточенных на протяжении 23 марта и в ночь на 24 марта в результате сложных погодных условий (шквалистые порывы ветра).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, обесточенными остались в Николаевской - 104 н.п. (возобновлено электроснабжение - 243), в Херсонской - 112 н.п. (возобновлено - 102), в Запорожской - 21 н.п. (возобновлено - 11), в Одесской - 30 н.п. (возобновлено - 266), в АР Крым - 20 н.п., во Львовской - 14 н.п. (возобновлено - 46), в Закарпатской - 2 н.п. (возобновлено - 45), в Ивано-Франковской - 4 н.п. (возобновлено - 22) и Волынской - 4 н.п.

К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют оперативные группы Главных управлений МЧС Украины в областях.