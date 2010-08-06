Родителям разъясняют пользу прививок

В Харькове открыли 13 специальных школ иммунизации, в которых родителям разъясняют пользу профилактических прививок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на рабочем совещании при участии министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА сказал начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения и социальных вопросов Харьковского городского совета Юрий СОРОКОЛАТ.

«С целью профилактики инфекционных заболеваний и создания у детей разных возрастных групп стойкого иммунитета в городе проводится активная работа по пропаганде обязательного проведения профилактических прививок у детей путем обучения родителей в 13 школах иммунизации», – сказал Ю.СОРОКОЛАТ.

По его словам, управление здравоохранения пошло на этот шаг для возвращения доверия родителей к профилактическим прививкам.

Ю.СОРОКОЛАТ добавил, что такие школы также начали работать в 6 районах Харьковской области.