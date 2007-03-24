Мороз считает нецелесообразной уголовную ответственности за отрицание Голодомора

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает нецелесообразным введение уголовной ответственности за отрицание Голодомора в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, так он прокомментировал сегодня на пресс-конференции в Житомире внесенный 23 марта Президентом Виктором ЮЩЕНКО в ВР законопроект об изменениях в Уголовный кодекс Украины, в котором предлагается установить криминальную ответственность за публичное отрицание Голодомора 1932-33 роках в Украине и Холокоста.

По словам А.МОРОЗА, он искренне настаивал на том, чтобы Верховная Рада Украины приняла закон о признании Голодомора в Украине в 1932-1933 годах. В то же время он считает нецелесообразным вводить уголовную ответственность за то, «что кто-то имеет свое мнение, даже если оно неправильное или не подтверждается историческими событиями». Председатель ВР отметил, что в такой ситуации «это уже преследование за мнение».

Он отметил, что не нужно «через 70 лет выкручивать друг другу руки, говоря: вот какой я патриот, потому что сказал так, а ты не сказал так, так я на тебя донесу». По словам А.МОРОЗА, эту норму можно реализовать только путем доносов.

Он отметил, что такие отношения нельзя вводить в общество.