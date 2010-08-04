Крым: мы не можем допустить того, что происходит в России

Представители органов власти Крыма просят Министерство обороны Украины отказаться на время повышенной пожарной опасности от стрельб на полигонах возле крымских лесов или заранее сообщать об учениях в МЧС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров автономии со ссылкой на участников совещания по вопросу предупреждения лесных пожаров, которое провел крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

На совещании, кроме членов Совмина, присутствовали главы районных администраций, мэры городов, руководители правоохранительных и надзорных ведомств.

«Мы не можем допустить того, что происходит в России. Президент (Виктор ЯНУКОВИЧ) поручил взять ситуацию под контроль. Мы обязаны предотвратить пожары, нужно принять для этого все необходимые меры», - сказал глава правительства Крыма.

Участники совещания рекомендовали местным органам власти заняться организацией добровольных дружин, которые в случае возникновения чрезвычайной ситуации смогут помогать работникам МЧС и лесной охраны.

Также В.ДЖАРТЫ рекомендовал главам райадминистраций и мэрам заранее договориться с руководителями предприятий всех форм собственности о том, чтобы в случае ЧС сотрудников предприятий можно было задействовать в борьбе с огнем.

«Если для этого нужно будет мое вмешательство - обращайтесь. Между властью и бизнесом должно быть взаимопонимание, взаимовыручка», - сказал В.ДЖАРТЫ, добавив, что производств, которые нельзя было бы остановить, в автономии практически нет.

Также в пресс-службе Совмина сообщили, что все машины с цистернами в Крыму будут взяты на учет, чтобы в случае необходимости их можно было бы задействовать в тушении пожаров.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ 3 августа поручил создать при Совете министров Крыма оперативный штаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с повышенной пожарной опасностью.