Во время урагана один человек погиб и 6 травмированы

В Николаевской области во время урагана один человек погиб и 6 получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в районе села Галицыново в результате падения дерева на автомобиль ГАЗ-3110 погиб его водитель и пострадали двое пассажиров.

Также в Николаеве получили травмы разной степени тяжести трое человек. В частности, на улице Маяковского, 151, в результате падения временной строительной конструкции пострадал человек 1967 г.р..; на улице Свердлова, 7, был поражен электрическим током от оборванной линии электропередач и получил ожоги человек 1951 г.р.; на территории садового общества „Сады-1” во время падения строительной конструкции получила сотрясение головного мозга девушка 1988 г.р.

В поселке Березанка в результате падения дерева получила сотрясение головного мозга женщина 1975 г.р., которая госпитализирована в райбольницу.

Как сообщал УНИАН, 23 марта и в ночь на 24 марта в результате сильного ветра без электроснабжения остались 1203 населенных пункта в 15 областях и в Крыму.

Пресс-служба МЧС в связи с ухудшением погодных условий призывает население областей, в которых ухудшились погодные условия, быть особенно осторожными во время дорожного движения, максимально ограничить выезд личного транспорта и без срочной надобности не выходить из дома.