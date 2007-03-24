Облитый кислотой депутат был начальником парковок в районе
Милиция возбудила уголовное дело
Сотрудники Деснянского райотдела милиции столицы возбудили уголовное дело по факту нанесения тяжелых телесных повреждений депутату Деснянского райсовета Юрию ТИТОВУ (фракция Блока Леонида Черновецкого).
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в г. Киеве, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.121 (преднамеренное нанесение тяжелых телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.
По информации ЦОС, для установления лиц напавших на депутата проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия. Впрочем, как отметили в милиции, осложняются они тем, что пострадавший плохо запомнил лица нападавших.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 марта неизвестные облили кислотой депутата Деснянского районного совета в городе Киеве Ю.ТИТОВА.
После объезда Ю.ТИТОВЫМ, который недавно был назначен директором КП "Деснянскпарксервиса", районных парковочных площадок, неизвестные подстерегли его у дома, где он живет, и плеснули в лицо кислотой.
Депутат госпитализирован и находится в реанимации. Состояние пострадавшего медики оценивают как крайне тяжелое.