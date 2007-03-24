Облитый кислотой депутат был начальником парковок в районе

Сотрудники Деснянского райотдела милиции столицы возбудили уголовное дело по факту нанесения тяжелых телесных повреждений депутату Деснянского райсовета Юрию ТИТОВУ (фракция Блока Леонида Черновецкого).

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в г. Киеве, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.121 (преднамеренное нанесение тяжелых телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

По информации ЦОС, для установления лиц напавших на депутата проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия. Впрочем, как отметили в милиции, осложняются они тем, что пострадавший плохо запомнил лица нападавших.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 марта неизвестные облили кислотой депутата Деснянского районного совета в городе Киеве Ю.ТИТОВА.

После объезда Ю.ТИТОВЫМ, который недавно был назначен директором КП "Деснянскпарксервиса", районных парковочных площадок, неизвестные подстерегли его у дома, где он живет, и плеснули в лицо кислотой.

Депутат госпитализирован и находится в реанимации. Состояние пострадавшего медики оценивают как крайне тяжелое.