Киевское метро решено продвинуть далеко на юг

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утвердил проект строительства участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена от станции «Лыбедская» до станции «Выставочный центр».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС сообщил, что строительная длина данной линии будет составлять 4,84 км, на которых построят 4 станции. Пропускная способность участка – 40 пар поездов в час, которые будут перевозить 33,7 тысяч пассажиров. Появятся дополнительные 412 рабочих мест. Такое строительство будет стоить столице 2 087 896,911 тыс. грн.

По информации Д.БАССА, сооружение участка дает возможность пересечь город из юга на север менее чем через час и создать благоприятные условия транспортного обслуживания жителей и гостей Киева.

Также киевская власть направляет усилие на строительство многоуровневой транспортной развязки возле станции метро «Сырец» (ул. Тираспольска и Щусева). За счет усовершенствованного дорожного покрытия и расширения улицы (до 26 метров: 6 полос по 3,75 метра каждая), уменьшится уровень шума в прилегающем микрорайоне. Также будет построен подземный пешеходный переход. Ориентировочные сроки строительства – 2007-2008 годы.